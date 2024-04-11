Бійці ССО знищили дронами 2 російських танка на Донеччині — відео

Українські військові в Донецькій області за допомогою безпілотників завдали відчутних втрат противнику.
ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині
За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.
Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:
танк Т-90;
танк Т-72;
дві автівки.
Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.
Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено, — сказав командир групи "Вікінг".
Ситуація на фронті: що відомо
10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.
За даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.
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