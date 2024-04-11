Бійці ССО знищили дронами 2 російських танка на Донеччині — відео

Українські військові в Донецькій області за допомогою безпілотників завдали відчутних втрат противнику.

ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині

За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку. Поширити

Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:

танк Т-90;

танк Т-72;

дві автівки.

Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.

Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено, — сказав командир групи "Вікінг".

Ситуація на фронті: що відомо

10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.

Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках — окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно. Поширити

За даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.