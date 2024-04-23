На Донеччині бійці ССО дронами знищили російський танк Т-72 — відео

За тиждень військові з Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували кілька одиниць важкого озброєння армії РФ на Донецькому напрямку, у тому числі і танк Т-72.
Бійці ССО дронами поцілили по танку і ЗРК армії Росії
Українські воїни Донецького напрямку за останній тиждень знищили кілька одиниць техніки росіян. Окупанти втратили танк Т-72 і ЗРК "Тунгуска"
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат операторів FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку.
За тиждень оператори на Донецькому напрямку виявили та знищили:
танк Т-72;
зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска";
бойову броньовану машину.
Також бійцям вдалося вразити ротний опорний пункт та 11 окупантів.
ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині
За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.
Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.
Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:
танк Т-90;
танк Т-72;
дві автівки.
Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.
Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено, — сказав командир групи "Вікінг".
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