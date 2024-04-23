На Донеччині бійці ССО дронами знищили російський танк Т-72 — відео

За тиждень військові з Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували кілька одиниць важкого озброєння армії РФ на Донецькому напрямку, у тому числі і танк Т-72.

Бійці ССО дронами поцілили по танку і ЗРК армії Росії

Українські воїни Донецького напрямку за останній тиждень знищили кілька одиниць техніки росіян. Окупанти втратили танк Т-72 і ЗРК "Тунгуска"

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат операторів FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку.

За тиждень оператори на Донецькому напрямку виявили та знищили:

танк Т-72;

зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска";

бойову броньовану машину.

Також бійцям вдалося вразити ротний опорний пункт та 11 окупантів.

ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині

За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.

Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:

танк Т-90;

танк Т-72;

дві автівки.

Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.