Бойцы ССО поразили дронами российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении — видео

Третий за неделю вражеский зенитно-ракетный комплекс “Бук” повредили украинские защитники.
Российский ЗРК "Бук" потерял ПЗУ в результате удара ССО
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.
Об этом сообщает ССО Вооруженных сил Украины.
В результате поражения была уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.
Потери России на войне в Украине
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 470 870 солдат.
Только за минувшие сутки потери врага составили около 1030 оккупантов.
Также было уничтожено:
20 танков;
29 боевых бронированных машин;
20 артиллерийских систем не только.
Еще два "Бука" были поражены в конце апреля.
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