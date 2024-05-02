Бойцы ССО поразили дронами российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО поразили дронами российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении — видео

ССО
ЗРК Бук
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Третий за неделю вражеский зенитно-ракетный комплекс “Бук” повредили украинские защитники.

Российский ЗРК "Бук" потерял ПЗУ в результате удара ССО

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает ССО Вооруженных сил Украины.

По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику.

В результате поражения была уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 470 870 солдат.

Только за минувшие сутки потери врага составили около 1030 оккупантов.

Также было уничтожено:

  • 20 танков;

  • 29 боевых бронированных машин;

  • 20 артиллерийских систем не только.

Еще два "Бука" были поражены в конце апреля.

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