Бойцы ССО поразили дронами российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении — видео

Третий за неделю вражеский зенитно-ракетный комплекс “Бук” повредили украинские защитники.

Российский ЗРК "Бук" потерял ПЗУ в результате удара ССО

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает ССО Вооруженных сил Украины.

По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. Поделиться

В результате поражения была уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 470 870 солдат.

Только за минувшие сутки потери врага составили около 1030 оккупантов.

Также было уничтожено:

20 танков;

29 боевых бронированных машин;

20 артиллерийских систем не только.

Еще два "Бука" были поражены в конце апреля.