Бійці ССО дронами уразили російський ЗРК "Бук" на Сумському напрямку — відео

Третій за тиждень ворожий зенітно-ракетний комплекс “Бук” пошкодили українські захисники.
Російський ЗРК “Бук” втратив ПЗУ внаслідок удару ССО
Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.
Про це повідомляє ССО Збройних сил України.
Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.
Втрати Росії на війні в Україні
З початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 470 870 солдатів.
Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1030 окупантів.
Також було знищено:
20 танків;
29 бойових броньованих машин;
20 артилерійських систем й не тільки.
Ще два "Буки" було уражено в кінці квітня.
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