Бійці ССО дронами уразили російський ЗРК "Бук" на Сумському напрямку — відео

Третій за тиждень ворожий зенітно-ракетний комплекс “Бук” пошкодили українські захисники.

Російський ЗРК “Бук” втратив ПЗУ внаслідок удару ССО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.

Про це повідомляє ССО Збройних сил України.

По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Поширити

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 470 870 солдатів.

Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1030 окупантів.

Також було знищено:

20 танків;

29 бойових броньованих машин;

20 артилерійських систем й не тільки.

Ще два "Буки" було уражено в кінці квітня.