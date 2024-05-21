Бійці ССО знищили 4 російських ЗРК "Бук" — відео

Три ЗРК російської армії було уражено наприкінці квітня – початку травня, четвертий "Бук" знищено днями.

ССО ліквідували пів дивізіону “Буків” окупантів

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) на одному з операційних напрямків розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян. Зокрема, три ЗРК було уражено наприкінці квітня — початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями.

Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бук". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це — одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО — палаючі залишки російського заліза. Поширити

Успіхи ССО у боротьбі з російськими окупантами

Нещодавно ССО "підсмажили" російську техніку та склади на Донецькому та Запорізькому напрямках. Відповідне відео бійці розмістили у мережі.

Як зазначили у ССО, "усі цілі, що потрапляють у поле зору в нашій зоні відповідальності, — ворожа техніка, озброєння, особовий склад противника — неодмінно припиняють своє існування або виходять з ладу назавжди".

Також на початку травня бійці ССО підбили два ворожі ЗРК "Бук". Сталося це на Сумському напрямку. Під час розвідки військові виявили "Бук", який був на пусковій позиції. Удару по ворожій цілі завдали дронами.