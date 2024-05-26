Армія РФ отримала на озброєння іранський безпілотник Mohajer-6 ще у 2022 році, станом на сьогодні було відомо про втрату двох таких безпілотників.

Іранський дрон приземлився у Курській області

Російські загарбники втратили один зі своїх розвідувально-ударних безпілотників типу Mohajer-6 номер ER-858, який РФ закуповувала в Ірану. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що дрон "приземлився" у Курській області.

На кадрах можна побачити, що безпілотник був озброєний авіабомбами Ghaem-5 — як раніше стверджували іранські ЗМІ, залежно від висоти польоту, авіабомби типу Ghaem можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 км, і що також є "невідомий" тип бомби Ghaem-5, дальність якої була збільшена вдвічі — до 40 км.

Mohajer-6 армія РФ використовувала для розвідки над Чорним морем

Останнім часом Mohajer-6 доволі рідко фігурував у новинах у контексті його використання безпосередньо з території РФ, бо раніше окупанти використовували його здебільшого в небі над Чорним морем для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також з метою запобігання атакам на кораблі ЧФ РФ.

Тепер ми маємо випадок, коли Mohajer-6 впав вже безпосередньо у РФ, і тут можна обережно припустити, що ворог ймовірно має та ймовірно реалізує плани використання цих безпілотників для підтримки своїх наступальних дій на Харківщині або ж й навіть для завдання ударів по Сумщині.

І також, звичайно, проведення розвідки та спостереження, - йдеться у матеріалі.

Станом на сьогодні Oryx фіксує втрату двох таких безпілотників — перший було втрачено ще восени 2022 року, коли його буквально "приводнили" наші Збройні Сили, і який фахівці ГУР МОУ детально проаналізували і знайшли там дещо "незвичайне".

Другий втрачений Mohajer-6 було знайдено у східній частині Криму, ймовірно був збитий у результаті "дружнього вогню".