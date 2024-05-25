Мінус Су-25. Бійці 110-ї ОМБр знищили черговий ворожий штурмовик
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус Су-25. Бійці 110-ї ОМБр знищили черговий ворожий штурмовик

Олександр Сирський
Су-25
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Бійці 110-ї ОМБр 25 травня знищили ворожий штурмовик РФ Су-25.

Це вже восьмий Су-25, який збили ЗСУ за 20 днів

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) знищили черговий російський штурмовик Су-25. Про це у Facebook повідомив військовослужбовець Сергій Ісаєв.

"Восьмий пішов!" — написав він.

За його інформацією, борт був збитий на Покровському напрямку. І це восьмий збитий літак на рахунку бійців за 20 днів.

18 травня українські військові зі 110 бригади також знищили на Донеччині російський винищувач Су-25.

Су-25 "Грач" — дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами.

Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість — майже $11 млн.

ЗСУ заявили про ліквідацію понад пів мільйона російських окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, в якому сили оборони України знищують російських окупантів і військову техніку противника.

За інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 500080 російських військових.

Сили оборони України за минулу добу знищили 1140 російських окупантів.

Також всього за день Росія втратила: 15 танків, 11 ББМ, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

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