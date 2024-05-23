РФ модернізувала свої Су-30 під далекобійні ракети. Як це загрожує Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ модернізувала свої Су-30 під далекобійні ракети. Як це загрожує Україні

Пуск ракети Су-30 армії РФ
Джерело:  Defense Express

Аналітики порталу Defense Express звернули увагу на викладені у мережі кадри винищувача окупаційної армії РФ Су-30СМ2 із далекобійними ракетами Р-37М. 

Чим загрожуватимуть Україні Су-30 з ракетами Р-37М

Аналітики зазначають, що це перші кадри, які підтверджують можливість використання винищувачами Су-30 далекобійних ракет Су-30.

Ще донедавна ці ракети могли використовувати виключно МіГ-31БМ та Су-35С.

Аналітики підкреслюють, що це демонструє наміри окупаційної армії РФ збільшити використання Р-37М.

Ці ракети здатні вражати повітряні цілі на відстані близько 200 км, а за інформацією окремих джерел, навіть на відстані до 300 км.

Аналітики попереджають, що це значно перевищує дальність ракет AIM-120 AMRAAM, які є стандартним озброєнням американських винищувачів F-16.

За даними з відкритих джерел, дальність пуску останньої може перевищувати 120-150 км, однак це стосується лише пізніх версій ракети, таких як AIM-120C-7 або AIM-120D.

Автори матеріалу підкреслюють, що ніяких гарантій того, що Україна отримає саме нові версії AMRAAM не має.

Скільки ракет Р-37М є на озброєнні Росії

Ще більш цікавим є питання про те, скільки Р-37М має Росія. Нажаль, обсяг виробництва цих ракет невідомий, однак фотографій літаків з цим виробом відносно небагато.

Щодо заявленої моделі Су-30, то за даними The Military Balance, на початку 2023-го Росія мала 80 винищувачів Су-30СМ та 19 Су-30СМ2 в строю ВКС РФ, та ще 19 Су-30СМ і чотири Су-30СМ2 в складі морської авіації Військово-морського флоту.

Якщо казати про МіГ-31БМ та Су-35С, то їх росіяни мають близько 100 та 110 одиниць, відповідно. Тому формально парк потенційних носіїв Р-37М у Москви зовсім не малий.

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