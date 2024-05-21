За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34 — відповідь експерта

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти росіянам у небі. Навіть цієї кількості цілком вистачить, щоб чинити спротив приблизно 300 російським літакам, які використовуються на території України.
За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що така кількість F-16 дозволила б Україні повністю розв'язати проблему російських коректованих авіаційних бомб. Вони завдають величезної шкоди українському війську.
Навіть одна ескадрилья — 12 машин F-16 — може колосально змінити ситуацію на якійсь окремій ділянці.
У росіян в строю таких робочих машин усього близько 80. Якби, на думку Черника, українські сили за умовний місяць зуміли підбити 30 — 40 Су-34, вони стовідсотково були б змушені припинити їх застосовувати.
Що відомо про бомбардувальник Су-34
Довідка. Бомбардувальник Су-34 створений ще за радянських часів і є модифікацією Су-27. Серійне виробництво цих літаків Росія налагодила лише у 2014 році.
Одна з особливостей винищувача — наявність гармати калібру 30 міліметрів ГШ-301. Також літак має 12 точок підвіски, його бойове навантаження складає 8 тисяч кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці.
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