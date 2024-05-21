За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34 — відповідь експерта
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За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34 — відповідь експерта

За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34 — відповідь експерта
Джерело:  24 канал

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти росіянам у небі. Навіть цієї кількості цілком вистачить, щоб чинити спротив приблизно 300 російським літакам, які використовуються на території України.

За яких умов РФ не зможе більше застосовувати Су-34

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що така кількість F-16 дозволила б Україні повністю розв'язати проблему російських коректованих авіаційних бомб. Вони завдають величезної шкоди українському війську.

Навіть одна ескадрилья — 12 машин F-16 — може колосально змінити ситуацію на якійсь окремій ділянці.

Ця машина може брати на порт до шести далекобійних ракет AIM-120 AMRAAM, які на відстані 180 кілометрів зіб'ють практично все. Су-34 скидає дошкульні, важкі бомби ФАБ-250, ФАБ-500 та УПАБ-1500 з відстані 40 — 70 кілометрів. Якщо у бік Су-34 полетять 2 — 4 ракети, випущені з одного літака, він приречений, — пояснив військовий експерт.

У росіян в строю таких робочих машин усього близько 80. Якби, на думку Черника, українські сили за умовний місяць зуміли підбити 30 — 40 Су-34, вони стовідсотково були б змушені припинити їх застосовувати.

Тому, що ставити до строю окупанти можуть не більше ніж 5 — 6 машин на рік. А згодом проблема їхнього будівництва буде зростати, особливо — у вартості. Для створення Су-34 потрібна величезна кількість західної мікроелектроніки, яка з кожним місяцем в кожному циклі буде дорожчати, — наголосив Петро Черник.

Що відомо про бомбардувальник Су-34

Довідка. Бомбардувальник Су-34 створений ще за радянських часів і є модифікацією Су-27. Серійне виробництво цих літаків Росія налагодила лише у 2014 році.

Одна з особливостей винищувача — наявність гармати калібру 30 міліметрів ГШ-301. Також літак має 12 точок підвіски, його бойове навантаження складає 8 тисяч кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці.

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