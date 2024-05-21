При каких условиях РФ не сможет больше применять Су-34 — ответ эксперта
Категория
Мир
Дата публикации

При каких условиях РФ не сможет больше применять Су-34 — ответ эксперта

Су-34
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Источник:  24 канал

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16, чтобы противостоять россиянам в небе. Даже этого количества вполне хватит, чтобы сопротивляться примерно 300 российским самолетам, которые используются на территории Украины.

При каких условиях РФ не сможет больше применять Су-34

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что такое количество F-16 позволило Украине полностью решить проблему российских корректированных авиационных бомб. Они наносят огромный ущерб украинскому войску.

Даже одна эскадрилья — 12 машин F-16 — может колоссально изменить ситуацию на каком-то отдельном участке.

Эта машина может брать на порт до шести дальнобойных ракет AIM-120 AMRAAM, которые на расстоянии 180 км собьют практически все. Су-34 сбрасывает чувствительные, тяжелые бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и УПАБ-1500 с расстояния 40-70 километров. Если в сторону Су-34 полетят 2-4 ракеты, выпущенные из одного самолета, он обречен, — объяснил военный эксперт.

У россиян в строю таких рабочих машин всего около 80. Если бы, по мнению Черника, украинские силы за условный месяц сумели подбить 30-40 Су-34, они стопроцентно были бы вынуждены прекратить их применять.

Потому что ставить в строй оккупанты могут не больше 5 — 6 машин в год. А потом проблема их строительства будет расти, особенно в стоимости. Для создания Су-34 нужно огромное количество западной микроэлектроники, которая с каждым месяцем в каждом цикле будет дорожать, — подчеркнул Петр Черник.

Что известно о бомбардировщике Су-34

Справка. Бомбардировщик Су-34 создан еще в советское время и является модификацией Су-27. Серийное производство этих самолетов Россия наладила только в 2014 году.

Одна из особенностей истребителя — наличие пушки калибра 30 миллиметров ГШ-301. Также у самолета есть 12 точек подвески, его боевая нагрузка составляет 8 тысяч килограммов различного вооружения на внешней подвеске.

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