F-16 проти Су-57. Якою буде битва за небо між Україною та РФ

Уже незабаром Україна отримає перші сучасні винищувачі F-16. Видання Newsweek вирішило проаналізувати, чи зможуть вони дати відсіч російським Су-57.
Які є переваги та недоліки у Су-57
Західні фахівці звертають увагу на те, що F-16 на загальному тлі вирізняє надійність і універсальність.
Однак, що важливо розуміти, розширені стелс-здібності Су-57 стануть для української авіації серйозною проблемою, попри те обсяги виробництва цих літаків залишаються низькими, а сама програма зіткнулася з чисельними невдачами.
Не можна також ігнорувати той факт, що в російських “сушок” — двигуни з керуванням вектором тяги, яке дозволяє змінювати напрям тяги двигуна з метою управлінням положенням або кутовою швидкістю літального апарату.
Ба більше, як відомо Су-57 має різноманітний набір озброєння.
F-16 можуть полегшити життя ЗСУ
Експерти звертають увагу на те, що F-16 здатен літати зі швидкістю понад 2 М (близько 1500 миль/год) і працювати на висоті до 50 тис футів.
Також західний винищувач може похизуватися бойовим радіусом приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінною дальністю понад 2 тис миль із зовнішніми баками.
Окрім того, ці літаки оснащені модернізованими радіолокаційними станціями, до прикладу AN/APG-66. Вони мають можливість відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль.
Він також попередив, що поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації, однак ЗСУ дійсно буде легше вести бойові дії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-