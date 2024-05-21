F-16 проти Су-57. Якою буде битва за небо між Україною та РФ
Категорія
Україна
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F-16 проти Су-57. Якою буде битва за небо між Україною та РФ

F-16 проти Су-57

Уже незабаром Україна отримає перші сучасні винищувачі F-16. Видання Newsweek вирішило проаналізувати, чи зможуть вони дати відсіч російським Су-57.

Які є переваги та недоліки у Су-57

Західні фахівці звертають увагу на те, що F-16 на загальному тлі вирізняє надійність і універсальність.

Однак, що важливо розуміти, розширені стелс-здібності Су-57 стануть для української авіації серйозною проблемою, попри те обсяги виробництва цих літаків залишаються низькими, а сама програма зіткнулася з чисельними невдачами.

Не можна також ігнорувати той факт, що в російських “сушок” — двигуни з керуванням вектором тяги, яке дозволяє змінювати напрям тяги двигуна з метою управлінням положенням або кутовою швидкістю літального апарату.

Ба більше, як відомо Су-57 має різноманітний набір озброєння.

Су-57 може літати зі швидкістю, яка вдвічі перевищує швидкість звуку, на висоті майже 60 тис футів (більше 18 тис м) і на дальності понад 1800 миль (більше 2800 км), — пише видання.

F-16 можуть полегшити життя ЗСУ

Експерти звертають увагу на те, що F-16 здатен літати зі швидкістю понад 2 М (близько 1500 миль/год) і працювати на висоті до 50 тис футів.

Також західний винищувач може похизуватися бойовим радіусом приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінною дальністю понад 2 тис миль із зовнішніми баками.

Окрім того, ці літаки оснащені модернізованими радіолокаційними станціями, до прикладу AN/APG-66. Вони мають можливість відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль.

Для того, щоб F-16 були ефективними, Україні необхідно створити та підтримувати розгалужену інфраструктуру підтримки та логістики, — заявив Newsweek полковник Морської піхоти США у відставці Марк Канчіан.

Він також попередив, що поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації, однак ЗСУ дійсно буде легше вести бойові дії.

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