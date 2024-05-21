F-16 против Су-57. Какой будет битва за небо между Украиной и РФ

Уже в скором времени Украина получит первые современные истребители F-16. Издание Newsweek решило проанализировать, смогут ли они дать отпор российским Су-57.
Какие преимущества и недостатки у Су-57
Западные специалисты обращают внимание на то, что F-16 на общем фоне отличаетcя надежностью и универсальностью.
Однако, что важно понимать, расширенные стелс-способности Су-57 станут для украинской авиации серьезной проблемой, несмотря на то, что объемы производства этих самолетов остаются низкими, а сама программа столкнулась с многочисленными неудачами.
Нельзя также игнорировать тот факт, что у российских "сушек" — двигатели с управлением вектором тяги, позволяющее изменять направление тяги двигателя с целью управления положением или угловой скоростью летательного аппарата.
Более того, как известно Су-57 имеет разнообразный набор вооружения.
F-16 могут облегчить жизнь ВСУ
Эксперты обращают внимание на то, что F-16 способен летать со скоростью более 2 М (около 1500 миль/час) и работать на высоте до 50 тыс. футов.
Также западный истребитель может похвастаться боевым радиусом примерно 340 миль с внутренним запасом топлива и перегонной дальностью более 2 тыс. миль с внешними баками.
Кроме того, эти самолеты оснащены модернизированными радиолокационными станциями, например AN/APG-66. Они могут отслеживать цели как в воздухе, так и на земле на расстоянии более 60 миль.
Он также предупредил, что появление F-16 не приведет к немедленному изменению ситуации, однако ВСУ действительно будет легче вести боевые действия.
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