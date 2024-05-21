F-16 против Су-57. Какой будет битва за небо между Украиной и РФ
Категория
Украина
Дата публикации

F-16 против Су-57. Какой будет битва за небо между Украиной и РФ

F-16 против Су-57
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Уже в скором времени Украина получит первые современные истребители F-16. Издание Newsweek решило проанализировать, смогут ли они дать отпор российским Су-57.

Какие преимущества и недостатки у Су-57

Западные специалисты обращают внимание на то, что F-16 на общем фоне отличаетcя надежностью и универсальностью.

Однако, что важно понимать, расширенные стелс-способности Су-57 станут для украинской авиации серьезной проблемой, несмотря на то, что объемы производства этих самолетов остаются низкими, а сама программа столкнулась с многочисленными неудачами.

Нельзя также игнорировать тот факт, что у российских "сушек" — двигатели с управлением вектором тяги, позволяющее изменять направление тяги двигателя с целью управления положением или угловой скоростью летательного аппарата.

Более того, как известно Су-57 имеет разнообразный набор вооружения.

Су-57 может летать со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, на высоте почти 60 тыс футов (более 18 тыс м) и на дальности более 1800 миль (более 2800 км), — пишет издание.

F-16 могут облегчить жизнь ВСУ

Эксперты обращают внимание на то, что F-16 способен летать со скоростью более 2 М (около 1500 миль/час) и работать на высоте до 50 тыс. футов.

Также западный истребитель может похвастаться боевым радиусом примерно 340 миль с внутренним запасом топлива и перегонной дальностью более 2 тыс. миль с внешними баками.

Кроме того, эти самолеты оснащены модернизированными радиолокационными станциями, например AN/APG-66. Они могут отслеживать цели как в воздухе, так и на земле на расстоянии более 60 миль.

Чтобы F-16 были эффективными, Украине необходимо создать и поддерживать разветвленную инфраструктуру поддержки и логистики, — заявил Newsweek полковник Морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

Он также предупредил, что появление F-16 не приведет к немедленному изменению ситуации, однако ВСУ действительно будет легче вести боевые действия.

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