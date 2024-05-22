За інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
Що відомо про збиття Су-25 та ситуацію на фронті в районі Покровська
Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту
У Генштабі зазначають, що протягом 22 травня російські окупанти зосереджувались на проведенні атак на Харківщині, а також в районах Покровська та Курахового на Донеччині.
Зазначається, що протягом поточної доби українські військові відбили 121 атаку окупаційної армії РФ.
Злочинна армія РФ випустила по Україні 5 ракет, завдала 37 авіаударів, скинувши 47 КАБів та 376 ударів дронами.
Окрім цього ворог 3 тис 280 разів обстрілював позиції ЗСУ із застосуванням різних видів озброєнь.
Підкреслюється, що у відповідь Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400.
Зазначається, що на Харківщині відбито 8 атак російських окупантів в районах населених пунктів Липці та Стариця.
Бойові дії тривають в районах Плетенівки та Вовчанська.
Станом на вечір 22 травня втрати окупаційної армії РФ на Харківщині від початку доби склали 87 військових, 21 одиницю військової техніки, включно з двома знищеними артсистемами.
В районі Куп’янська окупаційна армія РФ здійснила 22 безуспішні атаки.
Наразі чотири боєзіткнення тривають в районах Берестового та Макіївки.
ЗСУ також відбили 6 ворожих атак в районі Лимана.
У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 2 атаки окупаційної армії РФ поблизу Виїмки.
Протягом доби російські окупанти здійснили 8 безуспішних спроб просування у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського.
У напрямку Краматорська українськими військовими було відбито 10 ворожих атак.
В цьому районі протягом 22 травня окупаційна армія РФ втратила 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено.
В районі Курахового тривають бойові дії поблизу Георгіївки.
Протягом доби ЗСУ відбили 18 ворожих атак в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.
Зазначається, що на решті напрямків ситуація не зазнала змін.
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