За інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про збиття Су-25 та ситуацію на фронті в районі Покровська

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу. Поширити

Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту

У Генштабі зазначають, що протягом 22 травня російські окупанти зосереджувались на проведенні атак на Харківщині, а також в районах Покровська та Курахового на Донеччині.

Зазначається, що протягом поточної доби українські військові відбили 121 атаку окупаційної армії РФ.

Злочинна армія РФ випустила по Україні 5 ракет, завдала 37 авіаударів, скинувши 47 КАБів та 376 ударів дронами.

Окрім цього ворог 3 тис 280 разів обстрілював позиції ЗСУ із застосуванням різних видів озброєнь.

Підкреслюється, що у відповідь Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400.

Зазначається, що на Харківщині відбито 8 атак російських окупантів в районах населених пунктів Липці та Стариця.

Бойові дії тривають в районах Плетенівки та Вовчанська.

Станом на вечір 22 травня втрати окупаційної армії РФ на Харківщині від початку доби склали 87 військових, 21 одиницю військової техніки, включно з двома знищеними артсистемами.

В районі Куп’янська окупаційна армія РФ здійснила 22 безуспішні атаки.

Наразі чотири боєзіткнення тривають в районах Берестового та Макіївки.

ЗСУ також відбили 6 ворожих атак в районі Лимана.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 2 атаки окупаційної армії РФ поблизу Виїмки.

Протягом доби російські окупанти здійснили 8 безуспішних спроб просування у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського.

У напрямку Краматорська українськими військовими було відбито 10 ворожих атак.

В цьому районі протягом 22 травня окупаційна армія РФ втратила 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено.

В районі Курахового тривають бойові дії поблизу Георгіївки.

Протягом доби ЗСУ відбили 18 ворожих атак в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Зазначається, що на решті напрямків ситуація не зазнала змін.