По информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
Что известно об ущербе Су-25 и ситуации на фронте в районе Покровска.
Что известно о ситуации на других участках фронта
В Генштабе отмечают, что в течение 22 мая российские оккупанты сосредотачивались на проведении атак на Харьковщине, а также в районах Покровска и Курахово Донецкой области.
Отмечается, что в течение текущих суток украинские военные отбили 121 атаку оккупационной армии РФ.
Преступная армия РФ выпустила по Украине 5 ракет, нанесла 37 авиаударов, сбросив 47 КАБов и 376 ударов дронами.
Кроме этого враг 3280 раз обстреливал позиции ВСУ с применением различных видов вооружений.
Подчеркивается, что ответные подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400.
Отмечается, что в Харьковской области отражены 8 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Липцы и Старица.
Боевые действия продолжаются в районах Плетеновки и Волчанск.
По состоянию на вечер 22 мая потери оккупационной армии РФ в Харьковской области с начала суток составили 87 военных, 21 единицу военной техники, включая два уничтоженных артсистем.
В районе Купянская оккупационная армия РФ совершила 22 безуспешных атаки.
В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются в районах Берестового и Макеевки.
ВСУ также отразили 6 вражеских атак в районе Лимана.
В направлении Северска украинскими военными отражены 2 атаки оккупационной армии РФ вблизи Выимки.
В течение суток российские оккупанты предприняли 8 безуспешных попыток продвижения в направлениях Белогоровки и Верхнекамянского.
В направлении Краматорска украинскими военными были отражены 10 вражеских атак.
В этом районе в течение 22 мая оккупационная армия РФ потеряла 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты повреждены.
В районе Курахово продолжаются боевые действия вблизи Георгиевки.
В течение суток ВСУ отразили 18 вражеских атак в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.
Отмечается, что на остальных направлениях ситуация не претерпела изменений.
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