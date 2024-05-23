Аналитики портала Defense Express обратили внимание на изложенные в сети кадры истребителя оккупационной армии РФ Су-30СМ2 с дальнобойными ракетами Р-37М.

Чем будут угрожать Украине Су-30 с ракетами Р-37М

Аналитики отмечают, что это первые кадры, подтверждающие возможность использования истребителями Су-30 дальнобойных ракет Су-30.

Еще недавно эти ракеты могли использовать исключительно МиГ-31БМ и Су-35С.

Аналитики подчеркивают, что это демонстрирует намерения оккупационной армии РФ увеличить использование Р-37М.

Эти ракеты способны поражать воздушные цели на расстоянии около 200 км, а по информации отдельных источников даже на расстоянии до 300 км.

Аналитики предупреждают, что это значительно превышает дальность ракет AIM-120 AMRAAM, являющихся стандартным вооружением американских истребителей F-16.

По данным из открытых источников, дальность запуска последней может превышать 120-150 км, однако это касается только поздних версий ракеты, таких как AIM-120C-7 или AIM-120D.

Авторы материала подчеркивают, что никаких гарантий того, что Украина получит именно новые версии, AMRAAM не имеет.

Сколько ракет Р-37М есть на вооружении России

Еще более интересен вопрос о том, сколько Р-37М имеет Россия. К сожалению, объем производства этих ракет неизвестен, однако фотографий самолетов с этим изделием относительно немного.

Что касается заявленной модели Су-30, то по данным The Military Balance, в начале 2023-го у России было 80 истребителей Су-30СМ и 19 Су-30СМ2 в строю ВКС РФ, да еще 19 Су-30СМ и четыре Су-30СМ2 в составе морской авиации Военно-морского флота

Если говорить о МиГ-31БМ и Су-35С, то их россияне имеют около 100 и 110 единиц соответственно. Поэтому формально парк потенциальных носителей Р-37М у Москвы совсем не мал.