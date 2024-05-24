Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Кущевська". Зʼявилися супутникові фото після атаки

Під час удару по аеродрому "Кущевська" 19 травня знищено літак Су-27. Також пошкоджено Су-34 та Су-30

Дрони пошкодили винищувачі РФ на аеродромі "Кущевська"

Як зазначається, фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про знищене в результаті атаки винищувача Су-27.

Фото — t.me/cxemu

Фото — t.me/cxemu

Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому, — розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський. Поширити

Також, за його словами, міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого становища з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27.

Окрім цього Храпчинський зазначив, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Аеродром Кущевська — це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де росіяни навчають майбутніх льотчиків. Однак, наразі Росія використовує цей аеродром також і для атак на українські позиції.

Що відомо про атаку БпЛА на аеродром “Кущевська” 19 травня

Міноборони Росії заявило, що 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над територією Бєлгородської області та Краснодарського краю РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.

Джерела в СБУ повідомили, що дрони Служби безпеки України та ЗСУ в ніч на 19 травня відпрацювали по військовому аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.