Удар по аэродрому РФ "Кущевская". Появились спутниковые фото после атаки
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар по аэродрому РФ "Кущевская". Появились спутниковые фото после атаки

аэродром
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Источник:  Радио Свобода

При ударе по аэродрому "Кущевская" 19 мая уничтожен самолет Су-27. Также повреждены Су-34 и Су-30

Дроны повредили истребители РФ на аэродроме "Кущевская"

Как отмечается, фотографии подтверждают появившиеся ранее сообщения об уничтоженном в результате атаки истребителя Су-27.

Фото — t.me/cxemu
Фото — t.me/cxemu

Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34 и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома, — рассказал "Схемам" украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Также, по его словам, мог быть поврежден и Су-30, почти не изменявший своего положения с 11 мая и находившийся рядом с поврежденным Су-27.

Кроме того, Храпчинский отметил, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома.

Аэродром Кущевская — это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где россияне обучают будущих летчиков. Однако Россия использует этот аэродром также и для атак на украинские позиции.

Что известно об атаке БпЛА на аэродром "Кущевская" 19 мая

Минобороны России заявило, что 19 мая их ПВО якобы уничтожило 60 БПЛА над территорией Белгородской области и Краснодарского края РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.

Источники в СБУ сообщили, что дроны Службы безопасности Украины и ВСУ в ночь на 19 мая отработали по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае. На этом аэропорту находились десятки разных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Согласно данным Astra, в результате атаки были повреждены Су-27, а также инфраструктура аэродрома.

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