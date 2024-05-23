Ураження ЗСУ ракетного корабля РФ «Циклон» — з’явилися супутникові знімки наслідків
Категорія
Події
Дата публікації

Ураження ЗСУ ракетного корабля РФ «Циклон» — з’явилися супутникові знімки наслідків

Корабель Циклон
Джерело:  Радіо Свобода

19 травня українські військові вразили російський ракетний корабель "Циклон", який перебував в окупованому Севастополі. У мережі з'явилися супутникові знімки з місця удару.

Корабель “Циклон“ є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну

На знімках видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон". Він є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

Раніше аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води.

Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.

Генеральний штаб підтвердив ураження російського ракетного корабля "Циклон" у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 19 травня 2024 року.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження Силами оборони в тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Циклон" це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети "Калібр" з близької відстані.

Ракетний корабель “Циклон” ЧФ РФ: що відомо

За даними з російських відкритих джерел, "Циклон" — ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Корабель передано ВМФ Росії в липні 2023 року.

Технічні характеристики: водотоннажність — 800 тонн, довжина — 65 м, ширина — 10 м, осадка — 4 м. Швидкість максимальна — 30 вузлів. Дальність ходу — 2500 миль (за швидкості ходу 12 вузлів). Автономність — 15 діб.

На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".

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