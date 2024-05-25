Это уже восьмой Су-25, сбивший ВСУ за 20 дней

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом в Facebook сообщил военнослужащий Сергей Исаев.

"Восьмой ушел!" – написал он.

По его информации, борт был сбит на Покровском направлении. И это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

18 мая украинские военные из 110 бригады также уничтожили в Донецкой области российский истребитель Су-25.

Су-25 "Грач" – дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами.

Су-25 эксплуатируется с 1981 года, было выпущено 1320 штук. Его стоимость почти $11 млн.

ВСУ заявили о ликвидации более полумиллиона российских окупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, в котором силы обороны Украины уничтожают российских окупантов и военную технику противника.

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 500 080 российских военных.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1140 российских окупантов.

Также всего за день Россия потеряла: 15 танков, 11 ББМ, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.