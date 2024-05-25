Бойцы 110-й ОМБр 25 мая уничтожили вражеский штурмовик РФ Су-25.
Это уже восьмой Су-25, сбивший ВСУ за 20 дней
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом в Facebook сообщил военнослужащий Сергей Исаев.
"Восьмой ушел!" – написал он.
По его информации, борт был сбит на Покровском направлении. И это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.
18 мая украинские военные из 110 бригады также уничтожили в Донецкой области российский истребитель Су-25.
Су-25 "Грач" – дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами.
Су-25 эксплуатируется с 1981 года, было выпущено 1320 штук. Его стоимость почти $11 млн.
ВСУ заявили о ликвидации более полумиллиона российских окупантов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, в котором силы обороны Украины уничтожают российских окупантов и военную технику противника.
По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 500 080 российских военных.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1140 российских окупантов.
Также всего за день Россия потеряла: 15 танков, 11 ББМ, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.
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