Россия массированно атаковала Украину. Силы ПВО сбили 12 ракет и более 30 дронов

Россия устроила очередной массированный удар по Украине в ночь на 26 мая. Впрочем, ПВО удалось сбить все вражеские дроны и 12 крылатых ракет.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ по Украине

Как отмечается, в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЕБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555;

31 ударный БПЛА "Shahed-131/136".

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.

две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

31 ударный БПЛА "Shahed-131/136" (пуски — Приморско-Ахтарск, Ейск РФ, мыс Чауда, Крым).

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 26 мая

Российские войска в ночь на 26 мая снова массированно атаковали Украину. В частности, тревога охватывала всю территорию страны, потому что россияне поднимали в воздух МиГ-31К, который запускал "Кинжалы". Также оккупанты атаковали Украину и "шахедами".

В частности, в Винницкой области, в Жмеринке, в результате падения обломков вражеского дрона пострадали три человека. Также в Староконстантине Хмельницкой области исчезла электроэнергия.

Над Днепропетровской ночью сбили 11 беспилотников. Однако россияне атаковали область и по артиллерии.

В Никополе повреждены школа, медучреждение, магазины, торговые павильоны, дома, авто. Были удары и по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.