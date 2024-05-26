Россия массированно атаковала Украину. Силы ПВО сбили 12 ракет и более 30 дронов

Россия устроила очередной массированный удар по Украине в ночь на 26 мая. Впрочем, ПВО удалось сбить все вражеские дроны и 12 крылатых ракет.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ по Украине
Как отмечается, в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЕБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты:
12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
31 ударный БПЛА "Shahed-131/136".
Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.
две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
31 ударный БПЛА "Shahed-131/136" (пуски — Приморско-Ахтарск, Ейск РФ, мыс Чауда, Крым).
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 26 мая
Российские войска в ночь на 26 мая снова массированно атаковали Украину. В частности, тревога охватывала всю территорию страны, потому что россияне поднимали в воздух МиГ-31К, который запускал "Кинжалы". Также оккупанты атаковали Украину и "шахедами".
В частности, в Винницкой области, в Жмеринке, в результате падения обломков вражеского дрона пострадали три человека. Также в Староконстантине Хмельницкой области исчезла электроэнергия.
Над Днепропетровской ночью сбили 11 беспилотников. Однако россияне атаковали область и по артиллерии.
В Никополе повреждены школа, медучреждение, магазины, торговые павильоны, дома, авто. Были удары и по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.
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