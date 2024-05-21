Силы ПВО уничтожили 28 шахедов во время атаки РФ на Украину

Ночью 21 мая россияне атаковали Украину 29 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО 28 из них удалось сбить.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, 21 мая РФ атаковала 29 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, мыс Чауда — Крым.

Боевая работа по отражению ночного воздушного приступа велась на территории 7 областей, для этого были задействованы:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск,

истребительная авиация,

подразделения радиоэлектронной борьбы

В результате противовоздушного боя сбиты 28 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях, — информируют ПС. Поделиться

Армия РФ атаковала Харьков 21 мая

21 мая россияне обстреливали Харьков и область ударными дронами "Шахед". В результате атаки пострадала жилищная инфраструктура и местные жители.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщина. У всех острая реакция на стресс, сообщил Синегубов. Поделиться

Остальные два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора без пожара. Пострадавших нет. Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.