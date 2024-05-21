Силы ПВО уничтожили 28 шахедов во время атаки РФ на Украину

Ночью 21 мая россияне атаковали Украину 29 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО 28 из них удалось сбить.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, 21 мая РФ атаковала 29 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, мыс Чауда — Крым.
Боевая работа по отражению ночного воздушного приступа велась на территории 7 областей, для этого были задействованы:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск,
истребительная авиация,
подразделения радиоэлектронной борьбы
Армия РФ атаковала Харьков 21 мая
21 мая россияне обстреливали Харьков и область ударными дронами "Шахед". В результате атаки пострадала жилищная инфраструктура и местные жители.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.
Остальные два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора без пожара. Пострадавших нет. Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.
В 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
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