Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

20 мая россияне атаковали Украину 29 дронами-камикадзе "Шахед", а также Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М". Все дроны удалось уничтожить.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Отмечается, что в результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях".

"Шахеды" оккупанты запускали из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили: