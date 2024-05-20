Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

20 мая россияне атаковали Украину 29 дронами-камикадзе "Шахед", а также Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М". Все дроны удалось уничтожить.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Отмечается, что в результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях".
"Шахеды" оккупанты запускали из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:
личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;
танков — 7 тыс 590 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.
РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;
средства ПВО — 807 (+4) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);
крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);
корабли — 27 (+1) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;
специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).
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