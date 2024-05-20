Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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20 мая россияне атаковали Украину 29 дронами-камикадзе "Шахед", а также Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М". Все дроны удалось уничтожить.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Отмечается, что в результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях".

"Шахеды" оккупанты запускали из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:

  • личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;

  • танков — 7 тыс 590 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.

  • РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;

  • средства ПВО — 807 (+4) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);

  • крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);

  • корабли — 27 (+1) ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;

  • специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).

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