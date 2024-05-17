Силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 во время атаки РФ на Одесскую область

Российские войска 17 мая использовали шесть ракет для ударов по территории Одесской области. Половину удалось сбить.
В Воздушных силах озвучили количество сбитых целей при атаке РФ на Украину
Отмечается, что в течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.
При этом ПВО удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области.
Воздушные силы сообщили, что также им удалось уничтожить 2 разведывательных дрона ZALA, ударный "Ланцет" и 1 дрон неустановленного типа в Херсонской области.
Кроме этого в Кировоградской области также уничтожен дрон неустановленного типа.
Россия атаковала Одессу 17 мая
Россияне несколько раз обстреливали Одесский район. Сначала глава области Олег Кипер сообщал о пожаре после "прилета" и пятерых раненых.
Позже Кипер написал, что из-за обстрела РФ погиб один человек, а раненых стало уже восемь человек.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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