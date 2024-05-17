Силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 во время атаки РФ на Одесскую область
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 во время атаки РФ на Одесскую область

Воздушные Силы ВСУ
пво
Читати українською

Российские войска 17 мая использовали шесть ракет для ударов по территории Одесской области. Половину удалось сбить.

В Воздушных силах озвучили количество сбитых целей при атаке РФ на Украину

Отмечается, что в течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

При этом ПВО удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области.

Воздушные силы сообщили, что также им удалось уничтожить 2 разведывательных дрона ZALA, ударный "Ланцет" и 1 дрон неустановленного типа в Херсонской области.

Кроме этого в Кировоградской области также уничтожен дрон неустановленного типа.

Россия атаковала Одессу 17 мая

Россияне несколько раз обстреливали Одесский район. Сначала глава области Олег Кипер сообщал о пожаре после "прилета" и пятерых раненых.

Позже Кипер написал, что из-за обстрела РФ погиб один человек, а раненых стало уже восемь человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги
Взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе выросло количество раненых в результате ракетной атаки РФ
Олег Кипер / Одесская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетная атака РФ на Одессу. Погиб человек, количество раненых выросло
Олег Кипер / Одесская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?