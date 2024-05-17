Ракетная атака РФ на Одессу. Погиб человек, количество раненых выросло

Из-за удара армии оккупантов РФ по Одесскому району 17 мая погиб один человек.
В Одессе погиб человек в результате атаки РФ
По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим — помощь была оказана на месте.
Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а стражи порядка фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Россия атаковала Одессу 17 мая
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, сначала было известно о трех пострадавших в результате атаки. По его словам, их доставили в одну из городских больниц.
Труханов добавил, что им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
В частности, в 15.14 украинские военные предупредили об угрозе использования врагом баллистических ракет.
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