Ракетная атака РФ на Одессу. Погиб человек, количество раненых выросло

Из-за удара армии оккупантов РФ по Одесскому району 17 мая погиб один человек.

В Одессе погиб человек в результате атаки РФ

К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району один погибший человек, — сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим — помощь была оказана на месте.

Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а стражи порядка фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Россия атаковала Одессу 17 мая

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, сначала было известно о трех пострадавших в результате атаки. По его словам, их доставили в одну из городских больниц.

Труханов добавил, что им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.