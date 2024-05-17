В Одессе выросло количество раненых в результате ракетной атаки РФ

Из-за ракетного удара войск РФ 17 мая по Одессе пострадали гражданские люди. Их уже доставили в больницу.

Что известно о последствиях атаки РФ по Одессе 17 мая

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, сначала было известно о трех пострадавших в результате атаки. По его словам, их доставили в одну из городских больниц.

Труханов добавил, что им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

Пока известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте.

Россия атаковала Одессу 17 мая

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

В частности, в 15.14 украинские военные предупредили об угрозе использования врагом баллистических ракет.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога, а уже в 15:18 мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт попадания в городе.