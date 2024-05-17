В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги

Взрыв
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Источник:  online.ua

В Одессе на фоне воздушной тревоги из-за угрозы со стороны оккупационной армии РФ раздался мощный взрыв. Сообщается о попадании.

Что известно о взрыве в Одессе

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

В частности, в 15.14 украинские военные предупредили об угрозе использования врагом баллистических ракет.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога, а уже в 15:18 мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт попадания в городе.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! — подчеркнул руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Местные Telegram-каналы сообщают об очень мощном взрыве.

Над местом прилета возвышается густой черный дым.

Что известно о взрывах в других регионах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, произошедшем в 15:37.

До этого в городе была объявлена тревога из-за опасности запуска российскими оккупантами баллистических ракет.

Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!, — предупредил председатель ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВ также сообщил, что взрывы в Харькове раздавались и в течение ночи на 17 мая.

По его информации, в Харькове с начала суток зафиксировано по меньшей мере 3 попадания.

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