В Одессе на фоне воздушной тревоги из-за угрозы со стороны оккупационной армии РФ раздался мощный взрыв. Сообщается о попадании.

Что известно о взрыве в Одессе

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

В частности, в 15.14 украинские военные предупредили об угрозе использования врагом баллистических ракет.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога, а уже в 15:18 мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт попадания в городе.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! — подчеркнул руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

Местные Telegram-каналы сообщают об очень мощном взрыве.

Над местом прилета возвышается густой черный дым.

Что известно о взрывах в других регионах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, произошедшем в 15:37.

До этого в городе была объявлена тревога из-за опасности запуска российскими оккупантами баллистических ракет.

Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!, — предупредил председатель ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВ также сообщил, что взрывы в Харькове раздавались и в течение ночи на 17 мая.

По его информации, в Харькове с начала суток зафиксировано по меньшей мере 3 попадания.