В Одессе на фоне воздушной тревоги из-за угрозы со стороны оккупационной армии РФ раздался мощный взрыв. Сообщается о попадании.
Что известно о взрыве в Одессе
Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
В частности, в 15.14 украинские военные предупредили об угрозе использования врагом баллистических ракет.
В Одесской области была объявлена воздушная тревога, а уже в 15:18 мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт попадания в городе.
Местные Telegram-каналы сообщают об очень мощном взрыве.
Над местом прилета возвышается густой черный дым.
Что известно о взрывах в других регионах
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, произошедшем в 15:37.
До этого в городе была объявлена тревога из-за опасности запуска российскими оккупантами баллистических ракет.
Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!, — предупредил председатель ОВА Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОВ также сообщил, что взрывы в Харькове раздавались и в течение ночи на 17 мая.
По его информации, в Харькове с начала суток зафиксировано по меньшей мере 3 попадания.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-