В Мариуполе раздались взрывы. Есть раненые среди оккупантов — фото
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В Мариуполе раздались взрывы. Есть раненые среди оккупантов — фото

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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

Что известно о взрывах в Мариуполе

Попадание в квадрат пр. Металлургов ул. Митрополицкая ул. Нильсен. Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались, — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он добавил, что на территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи.

Впоследствии Андрющенко сообщил, что в Мариуполе раздался еще один взрыв.

Снова :) Теперь — Приморский район Мариуполя или Мариупольский район. Выясняем, — написал советник мэра Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.

Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян), — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".

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