У Маріуполі пролунали вибухи. Є поранені серед окупантів — фото

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.
Що відомо про вибухи у Маріуполі
Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги.
Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.
Яка ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.
За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".
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