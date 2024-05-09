У Маріуполі пролунали вибухи. Є поранені серед окупантів — фото
Категорія
Події
Дата публікації

У Маріуполі пролунали вибухи. Є поранені серед окупантів — фото

вибух
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Що відомо про вибухи у Маріуполі

Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались, — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги. 

Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.

Знову:) Тепер — Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо, — написав радник мера Маріуполя.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".

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