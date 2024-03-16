Як "маріупольська Мадонна" працює на Кремль. ЦПД розкрив нові подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Як "маріупольська Мадонна" працює на Кремль. ЦПД розкрив нові подробиці

Центр протидії дезінформації
мадонна

РФ використовує для своєї пропаганди жительку окупованого Маріуполя Маріанну Вишемірську. Вона бере участь у пропагандистських заходах та висловлює підтримку терористичному режиму Путіна.

“Маріуполська Мадонна” працює на російську пропаганду

Як зазначає ЦПД, Маріанна Вишемірська народилася і виросла у Макіївці на Донеччині, що перебуває в окупації з 2014 року. До Маріуполя Вишемірська переїхала тільки у 2020-му, після одруження. 

Після обстрілу пологового вона давала інтерв'ю ru-пропагандистам, в яких виправдовувала окупантів. Восени 2022 року вона допитувала полонених “азовців” та долучилася до процесу русифікації шкіл. 

Окрім цього вона має намір балотуватися у російські владні структури. 

Також РФ використовує її у кампанії дискредитації авторів українського документального фільму “20 днів у Маріуполі”.

Що відомо про "маріупольську Мадонну"

У березні 2022 року фотографії вагітної Маріанни Вишемірської, яка отримала поранення від російського ракетного удару по пологовому будинку Маріуполя, облетіли весь світ. Водночас росЗМІ заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі.

Згодом вона почала давати інтерв’ю ворожим пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувлти українські військові.

При авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей — двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.

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