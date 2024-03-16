Як "маріупольська Мадонна" працює на Кремль. ЦПД розкрив нові подробиці

РФ використовує для своєї пропаганди жительку окупованого Маріуполя Маріанну Вишемірську. Вона бере участь у пропагандистських заходах та висловлює підтримку терористичному режиму Путіна.

“Маріуполська Мадонна” працює на російську пропаганду

Як зазначає ЦПД, Маріанна Вишемірська народилася і виросла у Макіївці на Донеччині, що перебуває в окупації з 2014 року. До Маріуполя Вишемірська переїхала тільки у 2020-му, після одруження.

Після обстрілу пологового вона давала інтерв'ю ru-пропагандистам, в яких виправдовувала окупантів. Восени 2022 року вона допитувала полонених “азовців” та долучилася до процесу русифікації шкіл.

Окрім цього вона має намір балотуватися у російські владні структури.

Також РФ використовує її у кампанії дискредитації авторів українського документального фільму “20 днів у Маріуполі”.

Що відомо про "маріупольську Мадонну"

У березні 2022 року фотографії вагітної Маріанни Вишемірської, яка отримала поранення від російського ракетного удару по пологовому будинку Маріуполя, облетіли весь світ. Водночас росЗМІ заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі.

Згодом вона почала давати інтерв’ю ворожим пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувлти українські військові.

При авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей — двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.