Как "Мариупольская Мадонна" работает на Кремль. ЦПИ раскрыл новые подробности

РФ использует для своей пропаганды жительницу оккупированного Мариуполя Марианну Вышемирскую. Она участвует в пропагандистских мероприятиях и поддерживает террористический режим Путина.

"Мариупольская Мадонна" работает на российскую пропаганду

Как отмечает ЦПИ, Марианна Вышемирская родилась и выросла в Макеевке Донецкой области, которая находится в оккупации с 2014 года. В Мариуполь Вышемирская переехала только в 2020-м, после женитьбы.

После обстрела роддома она давала интервью ru-пропагандистам, в которых оправдывала оккупантов. Осенью 2022 года она допрашивала пленных азовцев и присоединилась к процессу русификации школ.

Кроме этого, она намерена баллотироваться в российские властные структуры.

Также РФ использует ее в кампании по дискредитации авторов украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Что известно о "мариупольской Мадонне"

В марте 2022 года фотографии беременной Марианны Вышемирской, получившей ранения от российского ракетного удара по роддому Мариуполя, облетели весь мир. В то же время, РосСМИ заявляли, что эти кадры являются постановкой с участием модели.

Впоследствии она начала давать интервью вражеским пропагандистам, у которых оправдывала атаку на роддом в Мариуполе тем, что в соседнем корпусе больницы, якобы, находились украинские военные.

При авиабомбардировке роддома и больницы погибли три человека — двое взрослых и ребенок. 17 человек были ранены. Среди пострадавших — дети, женщины-пациентки и врачи.