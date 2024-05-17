В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Вибух
Джерело:  online.ua

В Одесі на тлі повітряної тривоги через загрозу з боку окупаційної армії РФ пролунав потужний вибух. Повідомляється про влучання. 

Що відомо про вибух в Одесі

Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.

Зокрема, о 15:14 українські військові попередили про загрозу використання ворогом балістичних ракет.

На Одещині було оголошено повітряну тривогу, а вже о 15:18 мер Одеси Генадій Труханов підтвердив факт влучання у місті.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо! — наголосив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про дуже потужний вибух.

Над місцем прильоту здіймається густий чорний дим.

Що відомо про вибухи в інших регіонах

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті, який стався о 15:37.

До цього у місті було оголошено тривогу через небезпеку запуску російськими окупантами балістичних ракет.

Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!, — попередив голова ОВА Олег Синєгубов.

Глава Харківської ОВА також повідомив, що вибухи у Харкові лунали і протягом ночі на 17 травня.

За його інформацією, що у Харкові від початку доби зафіксовано щонайменше 3 влучання.

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