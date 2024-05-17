В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

В Одесі на тлі повітряної тривоги через загрозу з боку окупаційної армії РФ пролунав потужний вибух. Повідомляється про влучання.
Що відомо про вибух в Одесі
Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.
Зокрема, о 15:14 українські військові попередили про загрозу використання ворогом балістичних ракет.
На Одещині було оголошено повітряну тривогу, а вже о 15:18 мер Одеси Генадій Труханов підтвердив факт влучання у місті.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про дуже потужний вибух.
Над місцем прильоту здіймається густий чорний дим.
Що відомо про вибухи в інших регіонах
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті, який стався о 15:37.
До цього у місті було оголошено тривогу через небезпеку запуску російськими окупантами балістичних ракет.
Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!, — попередив голова ОВА Олег Синєгубов.
Глава Харківської ОВА також повідомив, що вибухи у Харкові лунали і протягом ночі на 17 травня.
За його інформацією, що у Харкові від початку доби зафіксовано щонайменше 3 влучання.
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