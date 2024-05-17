В Одесі зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Через ракетний удар військ РФ 17 травня по Одесі постраждали цивільні люди. Їх уже доправили до лікарні.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Одесі 17 травня

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, спочатку було відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки. За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Наразі відомо про п'ять постраждалих. Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці.

Росія атакувала Одесу 17 травня

Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.

Зокрема, о 15:14 українські військові попередили про загрозу використання ворогом балістичних ракет.

На Одещині було оголошено повітряну тривогу, а вже о 15:18 мер Одеси Генадій Труханов підтвердив факт влучання у місті.