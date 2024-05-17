Ракетна атака РФ на Одесу. Загинула людина, кількість поранених зросла

Через удар армії окупантів РФ по Одеському району 17 травня загинула одна людина.

В Одесі загинула людина внаслідок атаки РФ

На жаль, унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

За його словами, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. П'ятеро з них у стані середнього ступеня тяжкості перебувають у лікарні, іншим — допомогу було надано на місці.

Кіпер додав, що всі відповідні служби працюють, а правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Росія атакувала Одесу 17 травня

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, спочатку було відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки. За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.