Ракетна атака РФ на Одесу. Загинула людина, кількість поранених зросла

Через удар армії окупантів РФ по Одеському району 17 травня загинула одна людина.
В Одесі загинула людина внаслідок атаки РФ
За його словами, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. П'ятеро з них у стані середнього ступеня тяжкості перебувають у лікарні, іншим — допомогу було надано на місці.
Кіпер додав, що всі відповідні служби працюють, а правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Росія атакувала Одесу 17 травня
Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, спочатку було відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки. За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.
Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.
Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.
Зокрема, о 15:14 українські військові попередили про загрозу використання ворогом балістичних ракет.
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