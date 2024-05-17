Ракетна атака РФ на Одесу. Загинула людина, кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ на Одесу. Загинула людина, кількість поранених зросла

Олег Кіпер / Одеська ОВА
обстріл

Через удар армії окупантів РФ по Одеському району 17 травня загинула одна людина.

В Одесі загинула людина внаслідок атаки РФ

На жаль, унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. П'ятеро з них у стані середнього ступеня тяжкості перебувають у лікарні, іншим — допомогу було надано на місці.

Кіпер додав, що всі відповідні служби працюють, а правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Росія атакувала Одесу 17 травня

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, спочатку було відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки. За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.

Зокрема, о 15:14 українські військові попередили про загрозу використання ворогом балістичних ракет.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ атакували Одесу балістикою. Більше 10 людей поранено
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги
Вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Одесі зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Олег Кіпер / Одеська ОВА
атака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?