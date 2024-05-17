Сили ППО знищили три ракети Х-59 під час атаки РФ на Одещину

Російські війська 17 травня використали шість ракет для ударів по території Одеської області. Половину вдалося збити.
У Повітряних силах озвучили кількість збитих цілей під час атаки РФ на Україну
Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.
Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.
Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.
Росія атакувала Одесу 17 травня
Росіяни кілька разів обстрілювали Одеський район. Спочатку очільник області Олег Кіпер повідомляв про пожежу після "прильоту" і п'ятьох поранених.
Пізніше Кіпер написав, що через обстріл РФ загинула одна людина, а поранених стало вже вісім осіб.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-