Сили ППО знищили три ракети Х-59 під час атаки РФ на Одещину

Російські війська 17 травня використали шість ракет для ударів по території Одеської області. Половину вдалося збити.

У Повітряних силах озвучили кількість збитих цілей під час атаки РФ на Україну

Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.

Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.

Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.

Росія атакувала Одесу 17 травня

Росіяни кілька разів обстрілювали Одеський район. Спочатку очільник області Олег Кіпер повідомляв про пожежу після "прильоту" і п'ятьох поранених.

Пізніше Кіпер написав, що через обстріл РФ загинула одна людина, а поранених стало вже вісім осіб.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Варто зазначити, що Повітряні сили до цього попереджали про ракетну небезпеку.