Сили ППО знищили 29 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 29 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

20 травня росіяни атакували Україну 29 дронами-камікадзе "Шахед", а також Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М". Усі дрони вдалося знищити.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Зазначається, що врезультаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях".

"Шахеди" окупанти запускали з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби

Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:

  • особового складу — 493 тис 690 (+1 тис 400) осіб;

  • танків — 7 тис 590 (+14) од.;

  • бойових броньованих машин — 14 тис 665 (+35) од.;

  • артилерійських систем — 12 тис 737 (+50) од.

  • РСЗВ — 1 тис 76 (+2) од;

  • засоби ППО — 807 (+4) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 236 (+81);

  • крилаті ракети — 2 тис 205 (+1);

  • кораблі — 27 (+1) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис 311 (+60) од;

  • спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 79 (+2).

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Повітряні Сили ЗСУ
ППО

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