Сили ППО знищили 13 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 13 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

У ніч проти 18 травня українські сили ППО знищили всі 13 дронів Shahed, які росіяни запустили по Україні.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як зазначається, уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як згодом стало відомо, російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих.

Сили ППО знищили три ракети Х-59 під час атаки РФ на Одещину

Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.

Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.

Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.

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