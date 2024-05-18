Сили ППО знищили 13 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

У ніч проти 18 травня українські сили ППО знищили всі 13 дронів Shahed, які росіяни запустили по Україні.
У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну
Як зазначається, уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Як згодом стало відомо, російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих.
Сили ППО знищили три ракети Х-59 під час атаки РФ на Одещину
Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.
Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.
Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.
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