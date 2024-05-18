Силы ПВО уничтожили 13 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

В ночь на 18 мая украинские силы ПВО уничтожили все 13 дронов Shahed, которые россияне запустили по Украине.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, ночью 18 мая оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как стало известно, российские дроны повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Прошло без пострадавших.

Силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 во время атаки РФ на Одесщину

Отмечается, что в течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

При этом ПВО удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области.

Воздушные силы сообщили, что также им удалось уничтожить 2 разведывательных дрона ZALA, ударный "Ланцет" и 1 дрон неустановленного типа в Херсонской области.

Кроме этого в Кировоградской области также уничтожен дрон неустановленного типа.