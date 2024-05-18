Силы ПВО уничтожили 13 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 13 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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В ночь на 18 мая украинские силы ПВО уничтожили все 13 дронов Shahed, которые россияне запустили по Украине.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, ночью 18 мая оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как стало известно, российские дроны повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Прошло без пострадавших.

Силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 во время атаки РФ на Одесщину

Отмечается, что в течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

При этом ПВО удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области.

Воздушные силы сообщили, что также им удалось уничтожить 2 разведывательных дрона ZALA, ударный "Ланцет" и 1 дрон неустановленного типа в Херсонской области.

Кроме этого в Кировоградской области также уничтожен дрон неустановленного типа.

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