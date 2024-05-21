Сили ППО знищили 28 шахедів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 28 шахедів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Уночі 21 травня росіяни атакували Україну 29 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО 28 з них вдалося збити.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, 21 травня РФ атакувала 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, мис Чауда — Крим.

Бойова робота із відбиття нічного повітряного нападу велася на території 7 областей, для цього були задіяні:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ,

  • винищувальна авіація,

  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях, — інформують ПС.

Армія РФ атакувала Харків 21 травня

21 травня росіяни обстрілювали Харків та область ударними дронами "Шахед". Внаслідок атаки постраждала житлова інфраструктура та місцеві жителі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.

О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх — гостра реакція на стрес, — повідомив Синєгубов.

Інші два удари припали на дорожнє покриття й тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

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Категорія
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Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
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Сили ППО знищили 29 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Україна
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У ЄС пропонують посилити ППО України через атаку РФ по Харківщині
Петер Стано

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