Сили ППО знищили 28 шахедів під час атаки РФ на Україну

Уночі 21 травня росіяни атакували Україну 29 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО 28 з них вдалося збити.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, 21 травня РФ атакувала 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, мис Чауда — Крим.

Бойова робота із відбиття нічного повітряного нападу велася на території 7 областей, для цього були задіяні:

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ,

винищувальна авіація,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях, — інформують ПС. Поширити

Армія РФ атакувала Харків 21 травня

21 травня росіяни обстрілювали Харків та область ударними дронами "Шахед". Внаслідок атаки постраждала житлова інфраструктура та місцеві жителі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.

О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх — гостра реакція на стрес, — повідомив Синєгубов. Поширити

Інші два удари припали на дорожнє покриття й тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.