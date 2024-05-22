Ночью 22 мая армия РФ атаковала Украину 24 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить все беспилотники.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как говорится в сообщении, 22 мая армия РФ атаковала 24 ударными БМПЛА "Shahed-131/136" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск и территории временно оккупированного Крыма.
Ударные БПЛА уничтожали в пределах шести областей Украины. К борьбе с шахедами были вовлечены:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
подразделения радиоэлектронной борьбы
зенитные ракетные подразделения
истребительная авиация Воздушных Сил.
Ситуация в Сумской области по состоянию на 22 мая
22 мая армия РФ совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
В Миропольской громаде армия России ударила из артиллерии, зафиксировано 16 взрывов. В Белопольской общине враг совершил сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА, было слышно 2 взрыва. В Краснопольской общине зафиксирован артобстрел - 6 взрывов.
Кроме того, враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. Ведется работа по возобновлению электроснабжения.
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