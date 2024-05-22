В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как говорится в сообщении, 22 мая армия РФ атаковала 24 ударными БМПЛА "Shahed-131/136" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск и территории временно оккупированного Крыма.

Ударные БПЛА уничтожали в пределах шести областей Украины. К борьбе с шахедами были вовлечены:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины

подразделения радиоэлектронной борьбы

зенитные ракетные подразделения

истребительная авиация Воздушных Сил.

Ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей. Всем спасибо за успешную боевую работу! – информируют ПС. Поделиться

Ситуация в Сумской области по состоянию на 22 мая

22 мая армия РФ совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Конотопская и Шосткинская общины — говорится в сообщении Сумской ОВА. Поделиться

В Миропольской громаде армия России ударила из артиллерии, зафиксировано 16 взрывов. В Белопольской общине враг совершил сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА, было слышно 2 взрыва. В Краснопольской общине зафиксирован артобстрел - 6 взрывов.

Кроме того, враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. Ведется работа по возобновлению электроснабжения.