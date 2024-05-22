Сили ППО знищили 24 шахеди під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 24 шахеди під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 22 травня армія РФ атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити усі безпілотники. 

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як йдеться у повідомленні, 22 травня армія РФ атакувала 24–ма ударними БМПЛА "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ та території тимчасово окупованого Криму.

Ударні БпЛА знищували у межах шести областей України. До боротьби з шахедами були залучені:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • підрозділи радіоелектронної боротьби

  • зенітні ракетні підрозділи

  • винищувальна авіація Повітряних Сил.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Усім дякую за успішну бойову роботу! — інформують ПС.

Ситуація на Сумщині станом на 22 травня

22 травня армія РФ здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади — йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

У Миропільській громадіармія Росії вдарила з артилерії, зафіксовано 16 вибухів. У Білопільській громаді ворог здійснив скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА, було чути 2 вибухи. У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл — 6 вибухів.

Крім того, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Ведеться робота з відновлення електропостачання.

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