У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як йдеться у повідомленні, 22 травня армія РФ атакувала 24–ма ударними БМПЛА "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ та території тимчасово окупованого Криму.

Ударні БпЛА знищували у межах шести областей України. До боротьби з шахедами були залучені:

мобільні вогневі групи Сил оборони України

підрозділи радіоелектронної боротьби

зенітні ракетні підрозділи

винищувальна авіація Повітряних Сил.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Усім дякую за успішну бойову роботу! — інформують ПС. Поширити

Ситуація на Сумщині станом на 22 травня

22 травня армія РФ здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади — йдеться у повідомленні Сумської ОВА. Поширити

У Миропільській громадіармія Росії вдарила з артилерії, зафіксовано 16 вибухів. У Білопільській громаді ворог здійснив скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА, було чути 2 вибухи. У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл — 6 вибухів.

Крім того, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Ведеться робота з відновлення електропостачання.