Уночі 22 травня армія РФ атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити усі безпілотники.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як йдеться у повідомленні, 22 травня армія РФ атакувала 24–ма ударними БМПЛА "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ та території тимчасово окупованого Криму.
Ударні БпЛА знищували у межах шести областей України. До боротьби з шахедами були залучені:
мобільні вогневі групи Сил оборони України
підрозділи радіоелектронної боротьби
зенітні ракетні підрозділи
винищувальна авіація Повітряних Сил.
Ситуація на Сумщині станом на 22 травня
22 травня армія РФ здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
У Миропільській громадіармія Росії вдарила з артилерії, зафіксовано 16 вибухів. У Білопільській громаді ворог здійснив скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА, було чути 2 вибухи. У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл — 6 вибухів.
Крім того, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Ведеться робота з відновлення електропостачання.
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