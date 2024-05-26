Росія масовано атакувала Україну. Сили ППО збили 12 ракет та понад 30 дронів

Росія влаштувала черговий масований удар по Україні в ніч на 26 травня. Втім, ППО вдалося збити всі ворожі дрони і 12 крилатих ракет.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ по Україні

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БПЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БПЛА, зокрема:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

31 ударний БПЛА "Shahed-131/136" (пуски — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ, мис Чауда, Крим).

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 26 травня

Російські війська в ніч на 26 травня знову масовано атакували Україну. Зокрема, тривога охоплювала всю територію країни, бо росіяни піднімали у повітря МіГ-31К, який запускав "Кинджали". Також окупанти атакували Україну і "шахедами".

Зокрема, у Вінницькій області, в Жмеринці, внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей. Також у Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія.

Над Дніпропетровщиною вночі збили 11 безпілотників. Однак росіяни атакували область і з артилерії.

У Нікополі пошкоджені школа, медзаклад, магазини, торговельні павільйони, будинки, авто. Були удари й по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.