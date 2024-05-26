Росія масовано атакувала Україну. Сили ППО збили 12 ракет та понад 30 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Україну. Сили ППО збили 12 ракет та понад 30 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Росія влаштувала черговий масований удар по Україні в ніч на 26 травня. Втім, ППО вдалося збити всі ворожі дрони і 12 крилатих ракет.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ по Україні

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БПЛА, зокрема:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

  • 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136" (пуски — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ, мис Чауда, Крим).

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 26 травня

Російські війська в ніч на 26 травня знову масовано атакували Україну. Зокрема, тривога охоплювала всю територію країни, бо росіяни піднімали у повітря МіГ-31К, який запускав "Кинджали". Також окупанти атакували Україну і "шахедами".

Зокрема, у Вінницькій області, в Жмеринці, внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей. Також у Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія.

Над Дніпропетровщиною вночі збили 11 безпілотників. Однак росіяни атакували область і з артилерії.

У Нікополі пошкоджені школа, медзаклад, магазини, торговельні павільйони, будинки, авто. Були удари й по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

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