ЗСУ отримали нову німецьку систему ППО IRIS-T

В Україну сьогодні, 24 травня, прибула нова система протиповітряної оборони із Німеччини. Вона здатна перехоплювати крилаті ракети ворога.
В Україну прибула нова німецька система ППО IRIS-T
Видання зазначає, що федеральний уряд Німеччини посилює протиповітряну оборону України.
За їхніми даними, наразі Україна має чотири системи середньої дальності IRIS-T та одну систему малої дальності IRIS-T. При цьому Німеччина пообіцяла Києву дев'ять IRIS-T SLM і одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє компанія Diehl Defense.
При цьому журналісти зазначають, що Україні не вистачає не лише самих зенітних систем, а й боєприпасів до них. Це пов'язано з посиленням повітряних ударів по Україні і тепер виробник намагається задовольнити запит Києва щодо ракет до ППО.
Німеччина надає Україні систему ППО IRIS-T
Уже в травні Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
Він також пообіцяв, що підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни.
Станом на сьогодні офіційний Берлін бачить найбільшу потребу Києва в системах протиповітряної оборони.
Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.
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