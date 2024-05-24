ЗСУ отримали нову німецьку систему ППО IRIS-T

В Україну сьогодні, 24 травня, прибула нова система протиповітряної оборони із Німеччини. Вона здатна перехоплювати крилаті ракети ворога.

В Україну прибула нова німецька система ППО IRIS-T

Видання зазначає, що федеральний уряд Німеччини посилює протиповітряну оборону України.

За інформацією Spiegel, у п'ятницю до України прибув ще один зенітний комплекс IRIS-T SLM, — написали журналісти. Поширити

За їхніми даними, наразі Україна має чотири системи середньої дальності IRIS-T та одну систему малої дальності IRIS-T. При цьому Німеччина пообіцяла Києву дев'ять IRIS-T SLM і одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє компанія Diehl Defense.

При цьому журналісти зазначають, що Україні не вистачає не лише самих зенітних систем, а й боєприпасів до них. Це пов'язано з посиленням повітряних ударів по Україні і тепер виробник намагається задовольнити запит Києва щодо ракет до ППО.

Німеччина надає Україні систему ППО IRIS-T

Уже в травні Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО, — наголосив дипломат. Поширити

Він також пообіцяв, що підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни.

Станом на сьогодні офіційний Берлін бачить найбільшу потребу Києва в системах протиповітряної оборони.