ВСУ получили новую немецкую систему ПВО IRIS-T

В Украину сегодня, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.

В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T

Издание отмечает, что федеральное правительство Германии усиливает противовоздушную оборону Украины.

По информации Spiegel, в пятницу в Украину прибыл еще один зенитный комплекс IRIS-T SLM, – написали журналисты. Поделиться

По их данным, сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.

При этом журналисты отмечают, что Украине не хватает не только зенитных систем, но и боеприпасов к ним. Это связано с усилением воздушных ударов по Украине и теперь производитель пытается удовлетворить запрос Киева по ракетам в ПВО.

Германия предоставляет Украине систему ПВО IRIS-T

Уже в мае Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS от Германии.

Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м будут поставлять еще такие системы. То есть, мы последовательно работаем над расширением ПВО, — подчеркнул дипломат. Поделиться

Он также пообещал, что поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны.

На сегодняшний день официальный Берлин видит наибольшую потребность Киева в системах противовоздушной обороны.