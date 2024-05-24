ВСУ получили новую немецкую систему ПВО IRIS-T

В Украину сегодня, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.
В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T
Издание отмечает, что федеральное правительство Германии усиливает противовоздушную оборону Украины.
По их данным, сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.
При этом журналисты отмечают, что Украине не хватает не только зенитных систем, но и боеприпасов к ним. Это связано с усилением воздушных ударов по Украине и теперь производитель пытается удовлетворить запрос Киева по ракетам в ПВО.
Германия предоставляет Украине систему ПВО IRIS-T
Уже в мае Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS от Германии.
Он также пообещал, что поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны.
На сегодняшний день официальный Берлин видит наибольшую потребность Киева в системах противовоздушной обороны.
Сейчас в Украине уже есть две немецкие системы ПВО Patriot, ожидается поставка третьей системы.
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