Армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе. Есть пострадавшие

Войска РФ продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровской области и ранить людей. В субботу, 25 мая, оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никополь.

Что известно об обстреле Днепропетровщины

Есть пострадавшие, отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате ударов ударных дронов двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет получили ранения. Пострадавшие будут проходить лечение на дому. Повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений в городе уточняется.

Что известно о последних обстрелах РФ Днепра

Российские войска 15 мая обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура.

Также по словам главы ОВА, предварительно, двое погибших.

Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, — констатировал Лисак Поделиться

Военные сообщали о скоростной цели в направлении Днепра. Около 13:34 в Днепре прогремели взрывы.

А 19 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Силы ПВО сбили 29 целей — 2 крылатых Х-101/Х-555, 11 авиационных Х-59/Х-69 и 2 крылатых Х-22. Также впервые был уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Российские оккупанты ударили противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре.