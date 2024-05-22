Армия РФ обстреляла эвакуационный автомобиль в Волчанске. Погиб полицейский

Российские террористы ударили по автомобилю стражей порядка в Волчанске, которые планировали эвакуировать гражданских.

Что известно об обстреле в Волчанске во время эвакуации

В результате удара погиб полицейский, еще один раненый.

По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских, — рассказал Клименко. Поделиться

Глава МВД добавил, что враг постоянно применяет беспилотники, в связи с чем эвакуационные группы стражей порядка находятся стабильно под риском.

Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда, — добавил глава министерства. Поделиться

Эвакуация из Харьковской области

Россияне ведут свое наступление на севере Харьковской области, поэтому украинские власти пытаются оперативно вывезти из опасных районов гражданское население.

В правительстве сообщили, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты в качестве переселенцев.