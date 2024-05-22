Армия РФ обстреляла эвакуационный автомобиль в Волчанске. Погиб полицейский

Российские террористы ударили по автомобилю стражей порядка в Волчанске, которые планировали эвакуировать гражданских.
Что известно об обстреле в Волчанске во время эвакуации
В результате удара погиб полицейский, еще один раненый.
Глава МВД добавил, что враг постоянно применяет беспилотники, в связи с чем эвакуационные группы стражей порядка находятся стабильно под риском.
Эвакуация из Харьковской области
Россияне ведут свое наступление на севере Харьковской области, поэтому украинские власти пытаются оперативно вывезти из опасных районов гражданское население.
В правительстве сообщили, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты в качестве переселенцев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-