Армія РФ обстріляла евакуаційне авто у Вовчанську. Загинув поліцейський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла евакуаційне авто у Вовчанську. Загинув поліцейський

Ігор Клименко
авто
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Російські терористи вдарили по автомобілю правоохоронців у Вовчанську, які планували евакуювати цивільних.

Що відомо про обстріл у Вовчанську під час евакуації

Внаслідок удару загинув поліцейський, ще один поранений.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних, — розповів Клименко.

Голова МВС додав, що ворог постійно застосовує безпілотники, у зв'язку з чим евакуаційні групи правоохоронців перебувають стабільно під ризиком.

Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди, — додав голова міністерства.

Евакуація з Харківської області

Росіяни ведуть свій наступ на півночі Харківської області, тому українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення.

В уряді повідомили, що особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.

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