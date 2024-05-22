Армія РФ обстріляла евакуаційне авто у Вовчанську. Загинув поліцейський

Російські терористи вдарили по автомобілю правоохоронців у Вовчанську, які планували евакуювати цивільних.
Що відомо про обстріл у Вовчанську під час евакуації
Внаслідок удару загинув поліцейський, ще один поранений.
Голова МВС додав, що ворог постійно застосовує безпілотники, у зв'язку з чим евакуаційні групи правоохоронців перебувають стабільно під ризиком.
Евакуація з Харківської області
Росіяни ведуть свій наступ на півночі Харківської області, тому українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення.
В уряді повідомили, що особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.
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