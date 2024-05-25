Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Є постраждалі

Війська РФ продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області та ранити людей. У суботу, 25 травня, окупанти атакували дронами-камікадзе Нікополь.

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Є постраждалі, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Унаслідок ударів ударних дронів двоє чоловіків віком 30 та 42 років дістали поранення. Постраждалі проходитимуть лікування вдома. Пошкоджено автомобілі. Інформація про масштаби руйнувань у місті уточнюється.

Що відомо про останні обстріли РФ Дніпра

Російські війська 15 травня обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ пошкоджено інфраструктуру.

Також за словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.

Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, — констатував Лисак Поширити

Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

А 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

Сили ППО збили 29 цілей — 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також вперше було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Російські окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.