Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл

Війська РФ продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області та ранити людей. У суботу, 25 травня, окупанти атакували дронами-камікадзе Нікополь. 

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Є постраждалі, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Унаслідок ударів ударних дронів двоє чоловіків віком 30 та 42 років дістали поранення. Постраждалі проходитимуть лікування вдома. Пошкоджено автомобілі. Інформація про масштаби руйнувань у місті уточнюється.

Що відомо про останні обстріли РФ Дніпра

Російські війська 15 травня обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ пошкоджено інфраструктуру.

Також за словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.

Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, — констатував Лисак

Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

А 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

Сили ППО збили 29 цілей — 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також вперше було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Російські окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.

Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 — постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли автомобіль поліції під час евакуації на Харківщині — фото
Поліція Харківської області
авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла евакуаційне авто у Вовчанську. Загинув поліцейський
Ігор Клименко
авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Обстріл Донеччини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?