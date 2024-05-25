Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі

За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Загальна кількість вбитих на Донеччині сягає 1972 особи.

В результаті обстрілів РФ на Донеччині загинуло 3 цивільних осіб

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За інформацією Філашкіна, впродовж доби загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі. Двоє цивільних зазнали поранень.

У поліції розповіли деталі обстрілів РФ на Донеччині.

Керовану авіаційну бомбу окупанти скинули на приватний будинок в селі Зелене Поле — загинула цивільна особа.

У Сіверську росія вбила двох мирних жителів, пошкодила чотири приватні оселі.

Протягом доби російські війська завдали 1863 удари по Донеччині

Як повідомили в Національні поліції, зафіксовано влучання в дев’яти населених пунктах: містах Красногорівка, Торецьк, Сіверськ, селищах Дробишеве, Новожеланне, селах Зелене Поле, Іллінівка, Рубці, Тарасівка.

Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів — 13 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємства, гараж автомобілі, газопровід, ЛЕП.

По Новожеланному ворог вдарив з артилерії, поранив людину. Пошкоджено дві адмінбудівлі, приватну оселю, господарчі споруди.

Ще один поранений — у Красногорівці, «білі янголи» евакуювали його до лікарні.

Авіаудар бомбою КАБ-500 росіяни завдали по Іллінівці. Постраждали сім приватних будинків, перебито комунікації.