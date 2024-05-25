Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Обстріл Донеччини

За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Загальна кількість вбитих на Донеччині сягає 1972 особи.

В результаті обстрілів РФ на Донеччині загинуло 3 цивільних осіб

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За інформацією Філашкіна, впродовж доби загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі. Двоє цивільних зазнали поранень.

У поліції розповіли деталі обстрілів РФ на Донеччині.

Керовану авіаційну бомбу окупанти скинули на приватний будинок в селі Зелене Поле — загинула цивільна особа.

У Сіверську росія вбила двох мирних жителів, пошкодила чотири приватні оселі.

Протягом доби російські війська завдали 1863 удари по Донеччині

Як повідомили в Національні поліції, зафіксовано влучання в дев’яти населених пунктах: містах Красногорівка, Торецьк, Сіверськ, селищах Дробишеве, Новожеланне, селах Зелене Поле, Іллінівка, Рубці, Тарасівка.

Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів — 13 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємства, гараж автомобілі, газопровід, ЛЕП.

По Новожеланному ворог вдарив з артилерії, поранив людину. Пошкоджено дві адмінбудівлі, приватну оселю, господарчі споруди.

Ще один поранений — у Красногорівці, «білі янголи» евакуювали його до лікарні.

Авіаудар бомбою КАБ-500 росіяни завдали по Іллінівці. Постраждали сім приватних будинків, перебито комунікації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила  1972 цивільних, ще  4917 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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