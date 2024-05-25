Армия РФ обстреляла Донбасс - есть погибшие

За минувшие сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области. Общее количество убитых в Донецкой области достигает 1972 человека.
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 3 гражданских лица
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По информации Филашкина, в течение суток погибли два человека в Северском и один в Зеленом Поле. Двое гражданских получили ранения.
В полиции рассказали детали обстрелов РФ в Донецкой области.
Управляемую авиационную бомбу окупанты сбросили на частный дом в селе Зеленое Поле - погибло гражданское лицо.
В Северске россия убила двух мирных жителей, повредила четыре частных дома.
В течение суток русские войска нанесли 1863 удара по Донбасу
Как сообщили в Национальной полиции, зафиксировано обстрелы в девяти населенных пунктах: городах Красногоровка, Торецк, Северск, поселках Дробышево, Новожеланне, селах Зеленое Поле, Ильиновка, Рубцы, Тарасовка.
Разрушения получили 29 гражданских объектов — 13 жилых домов, админздания, предприятия, гараж автомобили, газопровод, ЛЭП.
По Новожеланному враг ударил из артиллерии, ранил человека. Повреждены два админздания, частный дом, хозяйственные постройки.
Еще один раненый — в Красногоровке, «белые ангелы» эвакуировали его в больницу.
Авиаудар бомбой КАБ-500 россияне нанесли по Ильиновке. Пострадали семь частных домов, перебиты коммуникации.
С начала полномасштабного вторжения Россия убила 1972 гражданских, еще 4917 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-