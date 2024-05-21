Війська РФ обстріляли автомобіль поліції під час евакуації на Харківщині — фото

Російські війська сьогодні, 21 травня, завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Він їхав на евакуацію мирного населення.

Росіяни обстріляли людей під час евакуації

Зазначається, що під удар сьогодні потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав забирати людей, які чекали на евакуацію.

Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції, — написав начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Поширити

За його словами, поліцейський живий, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.

Евакуація з Харківської області

Росіяни ведуть свій наступ на півночі Харківської області, тому українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення.

В уряді повідомили, що особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.